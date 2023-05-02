Reuters: переговоры по зерновой сделке состоятся 3 мая

Украинский источник Reuters сообщил о запланированных на 3 мая переговорах по черноморской продуктовой сделке при участии всех её сторон.

«Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду», — приводит сообщение агентства РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки. 25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.