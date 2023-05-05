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ООН: встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле

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Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле.
ООН: встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле
  • AFP
  • © Liam BURKE / Press 22

Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Представители ООН примут участие сегодня в технической встрече, созванной правительством Турции по (зерновой. — RT) инициативе в рамках подготовки к встрече на высоком уровне, которая состоится на следующей неделе в Стамбуле», — сказал Хак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что перспектива продления зерновой сделки неясна и зависит от учёта требований России.

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