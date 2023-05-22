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Песков: Гутерреш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Гутерреш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке
  • globallookpress.com

Так он отреагировал на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано об отсутствии планов подключать российские банки к SWIFT.

«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерреша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что это осложняет выполнение российской части зерновой сделки.

Ранее Стано заявил, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT до урегулирования конфликта на Украине.

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