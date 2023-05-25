Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД: зерновой сделке придётся искать альтернативы при невыполнении требований России

Короткая ссылка
Зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: зерновой сделке придётся искать альтернативы при невыполнении требований России
  • РИА Новости

«Если Россельхозбанк не будет подключён к SWIFT... то «Черноморской инициативе» также придётся подыскивать альтернативы», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Москва требует устранить и другие проблемы, блокирующие российский сельхозэкспорт.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить