МИД: зерновой сделке придётся искать альтернативы при невыполнении требований России

Зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Если Россельхозбанк не будет подключён к SWIFT... то «Черноморской инициативе» также придётся подыскивать альтернативы», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Москва требует устранить и другие проблемы, блокирующие российский сельхозэкспорт.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.