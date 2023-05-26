В МИД Китая выразили надежду, что зерновая сделка будет выполняться в полном объёме

Китайские власти надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объёме.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы надеемся, что сделка о транспортировке зерна через Чёрное море будет сбалансированно, всесторонне и эффективно выполняться», — приводит ТАСС её слова на брифинге.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.