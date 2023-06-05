МИД России: Украина выставляет условия по зерновой сделке и заводит ситуацию в тупик
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Как раз условия, к сожалению, выставляются со стороны Киева», — цитирует его ТАСС.
Вершинин отметил, что Россия настаивает на соблюдении договорённостей, которые включают экспорт аммиака.
«Обуславливать это, как делает Киев, различного рода требованиями, к сожалению, — очень плохо, и заводит, уже завело, ситуацию в тупик», — заключил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.
Вместе с этим сохраняются и усугубляются связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием, отмечали в Москве.