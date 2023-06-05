МИД: Российская Федерация не видит перспектив для продления зерновой сделки

Российская Федерация не видит перспектив для продления зерновой сделки, сообщило Министерство иностранных дел.

Отвечая на вопрос о подобных перспективах для сделки, замглавы МИД Сергей Вершинин сказал: «Мы их не видим».

Москва продолжает консультации с ооновскими представителями по обеим пакетным договорённостям, которые были подписаны в июле прошлого года, отметил замминистра.

Вершинин добавил, что перекосы, которые сейчас наблюдаются в выполнении зерновой сделки, до сих пор не устранены, пишет РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.

Вместе с этим сохраняются и усугубляются связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием, отмечали в Москве.

ФСБ России при этом предупредила, что зерновые коридоры, созданные в рамках «Черноморской инициативы», используются для прикрытия атак на российское побережье.