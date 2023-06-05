Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД: Российская Федерация не видит перспектив для продления зерновой сделки

Короткая ссылка
Российская Федерация не видит перспектив для продления зерновой сделки, сообщило Министерство иностранных дел.
МИД: Российская Федерация не видит перспектив для продления зерновой сделки
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о подобных перспективах для сделки, замглавы МИД Сергей Вершинин сказал: «Мы их не видим».

Москва продолжает консультации с ооновскими представителями по обеим пакетным договорённостям, которые были подписаны в июле прошлого года, отметил замминистра.

Вершинин добавил, что перекосы, которые сейчас наблюдаются в выполнении зерновой сделки, до сих пор не устранены, пишет РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.

Вместе с этим сохраняются и усугубляются связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием, отмечали в Москве.

ФСБ России при этом предупредила, что зерновые коридоры, созданные в рамках «Черноморской инициативы», используются для прикрытия атак на российское побережье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить