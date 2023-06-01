ФСБ: зерновые коридоры используются для прикрытия атак на российское побережье

Коридоры для вывоза зерна используются для прикрытия атак на российское побережье.

Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

«Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.