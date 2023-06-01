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ФСБ: зерновые коридоры используются для прикрытия атак на российское побережье

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Коридоры для вывоза зерна используются для прикрытия атак на российское побережье.
ФСБ: зерновые коридоры используются для прикрытия атак на российское побережье
  • РИА Новости

Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

«Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

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