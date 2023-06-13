Путин: Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки
- AP
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из зерновой сделки», — заявил Путин.
Он отметил, что коридоры для прохода кораблей с сельскохозяйственной продукцией используются противником для запуска морских беспилотников.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.