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Путин: Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки

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Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.
Путин: Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки
  • AP

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

RT ведёт трансляцию.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из зерновой сделки», — заявил Путин.

Он отметил, что коридоры для прохода кораблей с сельскохозяйственной продукцией используются противником для запуска морских беспилотников.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

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