Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект

Украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Украинская часть «Черноморской инициативы» давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идёт в беднейшие страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что зерно должно в первую очередь поступать в беднейшие страны мира.

По его словам, российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради них.

В ООН положительно оценили инициативу России безвозмездно передать бедным странам зерно.