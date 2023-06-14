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В ООН положительно оценили инициативу России безвозмездно передать бедным странам зерно

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ООН положительно оценивает любую помощь нуждающимся странам, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН положительно оценили инициативу России безвозмездно передать бедным странам зерно
  • AP
  • © Gideon Maundu

«Мы находимся в постоянном контакте не только со сторонами сделки, но и со всеми, кто извлекает из неё выгоду в любых странах... Мы положительно оцениваем любую поддержку, оказываемую тем, кто в ней нуждается», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что зерно должно в первую очередь поступать в беднейшие страны мира.

По его словам, российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради них.

Путин также отметил, что Россия собирается экспортировать 55—60 млн т зерна.

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