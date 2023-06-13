Путин: Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран

Российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

RT ведёт трансляцию.

«Мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и Латинской Америке», — ответил он на вопрос об участии России в зерновой сделке.

Путин отметил, что зерно должно в первую очередь поступать в беднейшие страны мира.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.