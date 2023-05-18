Путин: Россия собирается экспортировать 55—60 млн т зерна

Россия собирается экспортировать 55—60 млн т зерна, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.

Путин подчеркнул, что Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире.

«Ожидается, что по итогам 2022—2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55—60 млн т», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.