Ушаков: выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен
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Об этом пишет ТАСС.
«Раньше, наверное, нет», — ответил он на вопрос, возможно ли, что Россия выйдет из «Черноморской инициативы» раньше 17 июля.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на позитивные итоги переговоров российского президента Владимира Путина и африканских лидеров в контексте зерновой сделки.