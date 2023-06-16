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Ушаков: выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен

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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен.
Ушаков: выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Раньше, наверное, нет», — ответил он на вопрос, возможно ли, что Россия выйдет из «Черноморской инициативы» раньше 17 июля.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на позитивные итоги переговоров российского президента Владимира Путина и африканских лидеров в контексте зерновой сделки.

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