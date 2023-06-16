Ушаков: выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен.

Об этом пишет ТАСС.

«Раньше, наверное, нет», — ответил он на вопрос, возможно ли, что Россия выйдет из «Черноморской инициативы» раньше 17 июля.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на позитивные итоги переговоров российского президента Владимира Путина и африканских лидеров в контексте зерновой сделки.