Абрамченко: Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия
Об этом информирует ТАСС.
По словам Абрамченко, в России понимают, что излишки нашего продовольствия, очень нужны нашим партнёрам — дружественным странам, развивающимся странам.
«Поэтому, конечно, мы гуманитарную часть свою по поставкам продовольствия будем выполнять», — сказала вице-премьер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.
Также, по словам российского лидера Владимира Путина, Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.