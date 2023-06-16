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Абрамченко: Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Абрамченко, в России понимают, что излишки нашего продовольствия, очень нужны нашим партнёрам — дружественным странам, развивающимся странам.

«Поэтому, конечно, мы гуманитарную часть свою по поставкам продовольствия будем выполнять», — сказала вице-премьер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.

Также, по словам российского лидера Владимира Путина, Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.

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