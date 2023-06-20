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МИД: ООН признала, что ничего не может сделать для решения трёх вопросов зерновой сделки

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал, что ООН в ходе раунда консультаций в Женеве признала, что ничего не может сделать для решения трёх основных требований России, которые необходимы для продления зерновой сделки.
МИД: ООН признала, что ничего не может сделать для решения трёх вопросов зерновой сделки
  • РИА Новости

Как отметил Вершинин, речь идёт о восстановлении поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, поставках сельхозтехники и запчастей к ней, а также подключении Россельхозбанка к SWIFT.

«По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что перспектив таких нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.

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