Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки
- РИА Новости
«На Донецком направлении... успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное», — говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили 290 военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, российская истребительная авиация сбила в ДНР самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 украинских ВВС.
Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Харьковской области.