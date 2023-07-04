Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки

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ВС России за минувшие сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял почти 300 военнослужащих, заявили в Минобороны России.
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки
  • РИА Новости

«На Донецком направлении... успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили 290 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, российская истребительная авиация сбила в ДНР самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 украинских ВВС.

Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Харьковской области.

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