ВС России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Харьковской области

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Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады украинской теробороны в Харьковской области.
ВС России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

Склад был расположен в районе населённого пункта Песчаное.

Ранее российские военные поразили украинскую военную технику на станциях Балаклея и Чугуев в Харьковской области.

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