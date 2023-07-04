ВС России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Харьковской области
Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады украинской теробороны в Харьковской области.
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Склад был расположен в районе населённого пункта Песчаное.
Ранее российские военные поразили украинскую военную технику на станциях Балаклея и Чугуев в Харьковской области.
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