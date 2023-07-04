Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили свыше 135 военных

ВС России уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих», — сказал он.

Конашенков добавил, что ВС России также уничтожили две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20 ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.