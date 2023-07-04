ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации на Краснолиманском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

Также был уничтожен один опорный пункт украинских войск.

«Кроме того, штурмовая и армейская авиация ВКС России нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало боевую работу танков Т-72Б3М в зоне СВО.

Также поступала информация, что системы ПВО России сбили самолёт Су-27 ВС Украины.