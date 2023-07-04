Экипажи вертолётов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Об этом сообщили в Минобороны.
«Лётчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель, поразив наземные объекты противника», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что технику ВСУ удалось поразить авиационным противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М».
Ранее ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также ВС России пресекли действия разведгруппы противника на Запорожском направлении.