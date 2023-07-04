Экипажи вертолётов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом

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Экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили украинскую бронетехнику на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Лётчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель, поразив наземные объекты противника», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что технику ВСУ удалось поразить авиационным противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М». 

Ранее ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также ВС России пресекли действия разведгруппы противника на Запорожском направлении.

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