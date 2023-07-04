ВС России пресекли действия разведгруппы противника на Запорожском направлении
«На Запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населённого пункта Марфополь», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные предотвратили попытку противника провести разведку боем в районе Работино.
Отмечается, что артиллерия группировки уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы ВСУ.
Ранее ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также сообщалось, что российские войска пресекли деятельность двух украинских диверсионных групп в ЛНР.