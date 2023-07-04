ВС России пресекли действия разведгруппы противника на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные пресекли деятельность разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населённого пункта Марфополь», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные предотвратили попытку противника провести разведку боем в районе Работино.

Отмечается, что артиллерия группировки уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы ВСУ.

Ранее ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также сообщалось, что российские войска пресекли деятельность двух украинских диверсионных групп в ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить