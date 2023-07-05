ВС России сбили Су-25 и два беспилотника украинской армии
Система ПВО ВС России сбила украинский штурмовик Су-25 и два беспилотника «Валькирия», сообщает российское Минобороны.
Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что данная система ПВО принадлежит группировке ВС России «Восток».
Ранее российская истребительная авиация сбила в ДНР самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил.
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