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Российская армия отразила две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российские военные отразили две атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака до двух взводов противника севернее населённого пункта Урожайное», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, также была отражена атака ВСУ силами до роты в районе Макаровки.

Он добавил, что российская артиллерия уничтожила пикап с личным составом противника в районе Новомихайловки.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.

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