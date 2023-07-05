Российская армия отразила две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили две атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака до двух взводов противника севернее населённого пункта Урожайное», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, также была отражена атака ВСУ силами до роты в районе Макаровки.

Он добавил, что российская артиллерия уничтожила пикап с личным составом противника в районе Новомихайловки.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.