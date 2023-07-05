ВС России отразили атаку украинской армии под Соледаром

Российская армия отразила атаку ВСУ под Соледаром в ДНР, рассказал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.

«Противник в составе четырёх машин выдвигался к нашему переднему краю: две машины были уничтожены при подходе», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, две бронемашины ВСУ добрались до переднего края, после чего пехота противника встретилась с российской пехотой.

Он отметил, что большая часть пехоты ВСУ была уничтожена при спешивании с машин.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.