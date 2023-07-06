Узнать больше

Военные сапёры завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ

Короткая ссылка
Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений Западного военного округа завершили сплошное разминирование города Валуйки в Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что после обстрелов региона со стороны ВСУ получили повреждения десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей. 

«Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что часть территориальной обороны в Белгородской области получит оружие.

Также поступала информация, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить