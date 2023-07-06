Военные сапёры завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ
Об этом заявили в Минобороны России.
Отмечается, что после обстрелов региона со стороны ВСУ получили повреждения десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей.
«Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что часть территориальной обороны в Белгородской области получит оружие.
Также поступала информация, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны.