Губернатор сообщил, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решён», — приводит РИА Новости его слова.
Гладков добавил, что в Белгородской области идёт формирование второго соединения теробороны численностью 3 тыс. человек.
Он также сообщил, что находящимся вдоль границы с Украиной бойцам передадут оружие.
Ранее стало известно, что женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки в Белгородской области.