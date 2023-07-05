Губернатор сообщил, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе начинается формирование второго соединения территориальной обороны численностью 3 тыс. человек.

«В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решён», — приводит РИА Новости его слова.

Гладков добавил, что в Белгородской области идёт формирование второго соединения теробороны численностью 3 тыс. человек.

Он также сообщил, что находящимся вдоль границы с Украиной бойцам передадут оружие.

Ранее стало известно, что женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки в Белгородской области.