Часть территориальной обороны в Белгородской области получит оружие
Об этом он рассказал во время прямого эфира.
Гладков сообщил, что более полугода проходило большое количество тренировок. Также, по его словам, было приобретено обмундирование и снаряжение.
«Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — сказал губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны.
Также поступала информация, что около 3 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области из-за обстрелов ВС Украины находятся в пунктах временного размещения в других российских регионах.