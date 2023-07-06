Часть территориальной обороны в Белгородской области получит оружие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что батальоны территориальной обороны в регионе, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.

Об этом он рассказал во время прямого эфира.

Гладков сообщил, что более полугода проходило большое количество тренировок. Также, по его словам, было приобретено обмундирование и снаряжение.

«Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — сказал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области формируют второй полк теробороны.

Также поступала информация, что около 3 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области из-за обстрелов ВС Украины находятся в пунктах временного размещения в других российских регионах.