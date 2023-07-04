Гладков: около 3 тысяч жителей белгородского приграничья находятся в других регионах
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании Генерального совета «Единой России».
«Около 3 тыс. человек на сегодняшний день находятся в других регионах», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гладков сообщил, что жителям города Шебекино, покинувшим своё жильё и оказавшимся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за обстрелов украинских боевиков, начнут предлагать вернуться в свои дома.
Более половины крупных и средних предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже приступили к работе.