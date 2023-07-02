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Гладков сообщил, что более половины предприятий в Шебекине приступили к работе

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Более половины крупных и средних предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже приступили к работе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что более половины предприятий в Шебекине приступили к работе
  • РИА Новости

«Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Гладков добавил, что в округе восстановили три многоквартирных и 62 индивидуальных жилых дома.

Ранее стало известно, что въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли в связи с улучшением оперативной обстановки.

22 июня сообщалось, что RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ.

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