Гладков сообщил, что более половины предприятий в Шебекине приступили к работе

Более половины крупных и средних предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже приступили к работе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Гладков добавил, что в округе восстановили три многоквартирных и 62 индивидуальных жилых дома.

Ранее стало известно, что въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли в связи с улучшением оперативной обстановки.

22 июня сообщалось, что RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ.