Гладков сообщил, что более половины предприятий в Шебекине приступили к работе
- РИА Новости
«Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».
Гладков добавил, что в округе восстановили три многоквартирных и 62 индивидуальных жилых дома.
Ранее стало известно, что въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли в связи с улучшением оперативной обстановки.
22 июня сообщалось, что RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ.