Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина, пострадавшего при обстреле ВСУ

Короткая ссылка
RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина Белгородской области, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ.

Александр — один из первых жителей города Шебекино, кто пострадал от обстрелов со стороны украинских боевиков. Он был ранен в ночь с 31 мая на 1 июня. 

«Почувствовал сильный удар, сразу упал на землю, рукой пробую [потрогать], чувствую — мясо», — рассказал он RT.

Мужчина добавил, что после того, как рядом взорвался снаряд от реактивной системы залпового огня «Град», он понял, что остался без руки, и потерял сознание.

Александр очнулся в реанимации Белгорода с ампутированной конечностью.

Ещё после первых обстрелов ВСУ в квартире семьи Александра в Шебекине был повреждён балкон, поэтому детей увезли в другой населённый пункт. Потом знакомые помогли людям снять однокомнатную квартиру в Белгороде, но из неё семье нужно съехать до конца месяца. 

Сейчас семья Александра активно ищет новое жильё. RT поможет его оплатить и будет дальше поддерживать, если им ещё понадобится какая-то помощь.

Всего RT помог уже 138 семьям, 58 из них получили помощь на деньги, собранные благодаря подписчикам. Отчёты можно посмотреть здесь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить