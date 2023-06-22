RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина, пострадавшего при обстреле ВСУ

RT поможет снять жильё семье жителя Шебекина Белгородской области, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ.

Александр — один из первых жителей города Шебекино, кто пострадал от обстрелов со стороны украинских боевиков. Он был ранен в ночь с 31 мая на 1 июня.

«Почувствовал сильный удар, сразу упал на землю, рукой пробую [потрогать], чувствую — мясо», — рассказал он RT.

Мужчина добавил, что после того, как рядом взорвался снаряд от реактивной системы залпового огня «Град», он понял, что остался без руки, и потерял сознание.

Александр очнулся в реанимации Белгорода с ампутированной конечностью.

Ещё после первых обстрелов ВСУ в квартире семьи Александра в Шебекине был повреждён балкон, поэтому детей увезли в другой населённый пункт. Потом знакомые помогли людям снять однокомнатную квартиру в Белгороде, но из неё семье нужно съехать до конца месяца.

Сейчас семья Александра активно ищет новое жильё. RT поможет его оплатить и будет дальше поддерживать, если им ещё понадобится какая-то помощь.

Всего RT помог уже 138 семьям, 58 из них получили помощь на деньги, собранные благодаря подписчикам. Отчёты можно посмотреть здесь.