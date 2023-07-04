Гладков: жителям города Шебекино Белгородской области предложат вернуться в свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям города Шебекино, покинувшим своё жильё и оказавшимся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за обстрелов украинских боевиков, начнут предлагать вернуться в свои дома.

«Начиная с сегодняшнего дня будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещён в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома», — написал он в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что, конечно же, это касается тех людей, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены.

Глава региона вместе с этим напомнил, что власти приняли решение не начислять квартплату до 1 августа. К этому моменту планируется «восстановить тепловой контур, то есть кровлю и окна».

«Начисление будет возобновлено с 1 августа», — сказал он.

Ранее Гладков сообщил, что более половины предприятий в Шебекине приступили к работе.