Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по пунктам дислокации военных ВСУ и наёмников
Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.
- РИА Новости
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, резервам ВСУ был нанесён существенный урон.
Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.
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