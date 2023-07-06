Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по пунктам дислокации военных ВСУ и наёмников

Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.

РИА Новости