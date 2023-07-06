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Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по пунктам дислокации военных ВСУ и наёмников

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Министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации военных украинской армии и иностранных наёмников.
Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по пунктам дислокации военных ВСУ и наёмников
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, резервам ВСУ был нанесён существенный урон.

Ранее артиллерия группировки «Юг» контрбатарейным огнём поразила пять гаубиц и три миномёта ВСУ.

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