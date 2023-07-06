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CNN: Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше, и пытался получить для этого вооружения.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше», — сказал украинский президент.

При этом он отметил, что ВСУ сегодня испытывает нехватку артиллерии.

Зеленский также заявил, что получение дополнительных орудий, в частности ракет ATACMS, позволило бы Киеву «начать контрнаступление на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя».

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ.

Также военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ВСУ выдыхаются на фоне попыток наступления.

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