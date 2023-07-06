CNN: Зеленский утверждает, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
«Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше», — сказал украинский президент.
При этом он отметил, что ВСУ сегодня испытывает нехватку артиллерии.
Зеленский также заявил, что получение дополнительных орудий, в частности ракет ATACMS, позволило бы Киеву «начать контрнаступление на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ.
Также военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ВСУ выдыхаются на фоне попыток наступления.