Военный эксперт Кошкин заявил, что ВСУ выдыхаются на фоне попыток наступления

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ВСУ начали третью волну контрнаступления.

По мнению эксперта, «бросок ВСУ» готовится под саммит НАТО, открытие которого намечено на 11—12 июля.

«Туда как бы пригласили Зеленского. Но не на саммит, а на некий совет «Украина — НАТО»… Вот чтобы как-то отчитаться, и начинаются танцы вокруг атомной электростанции в Запорожье… Для них важно создать конфликт на атомной электростанции, пусть даже там будет утечка. Им плевать на это. Они расскажут, что русские сами себя взорвали», — объяснил Кошкин.

Он отметил, что ВСУ наступали, используя тактику малых групп без поддержки брони и артиллерии, что в итоге привело лишь к уничтожению личного состава.

«В итоге окажется, что весь наступ был в информационном пространстве. У меня лично подозрение, что ВСУ выдыхаются», — добавил специалист.

Он также обратил внимание на то, что НАТО уже не верит никаким заявлениям и заверениям Украины.

«Деньги вложены, а где результат? Они же бизнесмены. И сейчас они терпят репутационные издержки. Но это не значит, что они не будут помогать дальше. Они будут и дальше делать из Украины анти-Россию», — уверен собеседник RT.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ начали очередную волну контрнаступления.

За основу выбрано Запорожское направление.