Американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

Об этом он рассказал в эфире «Соловьёв LIVE».

По словам Никсона, ВСУ прогнозировали, что будут «танцевать победный танец на Красной площади».

При этом ведущий отметил, что у этого плана не было никаких шансов и любой здравомыслящий человек это понимает.

«План был слабым... Они были загнаны в угол, они не знали, что делать», — сказал Никсон.

При этом глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.