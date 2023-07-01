Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Американский ведущий Никсон: план контрнаступления ВСУ оказался слабым и иррациональным

Короткая ссылка
Американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

Об этом он рассказал в эфире «Соловьёв LIVE».

По словам Никсона, ВСУ прогнозировали, что будут «танцевать победный танец на Красной площади».

При этом ведущий отметил, что у этого плана не было никаких шансов и любой здравомыслящий человек это понимает.

«План был слабым... Они были загнаны в угол, они не знали, что делать», — сказал Никсон.

При этом глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить