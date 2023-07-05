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Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ

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Украинские власти видят во вмешательстве НАТО единственный шанс на перелом ситуации на поле боя.
Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, украинские власти на саммите НАТО в июле «будут умолять НАТО вмешаться» в конфликт.

«Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

Военная хроника предположила, что активность Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении будет увеличена перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

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