Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в неудачном контрнаступлении ВСУ
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Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, украинские власти на саммите НАТО в июле «будут умолять НАТО вмешаться» в конфликт.
«Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.
Военная хроника предположила, что активность Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении будет увеличена перед июльским саммитом Североатлантического альянса.