Украинские власти видят во вмешательстве НАТО единственный шанс на перелом ситуации на поле боя.

Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, украинские власти на саммите НАТО в июле «будут умолять НАТО вмешаться» в конфликт.

«Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

Военная хроника предположила, что активность Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении будет увеличена перед июльским саммитом Североатлантического альянса.