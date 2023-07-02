Военная хроника: активность ВСУ на Запорожском направлении увеличится перед саммитом НАТО

Военная хроника предположила, что активность Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении будет увеличена перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

По данным Военной хроники, основные усилия украинской армии на Запорожском направлении сосредоточены в направлении посёлка Работино, в районе которого ВС России держат оборону.

«Атаковать ВСУ пытаются уже месяц, но в следующие несколько дней активность, вероятно, будет существенно увеличена: впереди саммит НАТО, который начнётся 11 июля. К началу саммита украинской армии необходимо показать хотя бы минимальный результат на поле боя», — говорится в публикации.

Отмечается, что если ВСУ не покажут значимых результатов в ходе контрнаступления, западные страны пересмотрят масштабы военной помощи Киеву.

Кроме того, Военная хроника предположила, что ВСУ могут организовать рейд в район Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич ждёт обострения в Косове и активизации контрнаступления ВСУ к саммиту НАТО.