Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Военная хроника: активность ВСУ на Запорожском направлении увеличится перед саммитом НАТО

Короткая ссылка
Военная хроника предположила, что активность Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении будет увеличена перед июльским саммитом Североатлантического альянса.
Военная хроника: активность ВСУ на Запорожском направлении увеличится перед саммитом НАТО
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По данным Военной хроники, основные усилия украинской армии на Запорожском направлении сосредоточены в направлении посёлка Работино, в районе которого ВС России держат оборону.

«Атаковать ВСУ пытаются уже месяц, но в следующие несколько дней активность, вероятно, будет существенно увеличена: впереди саммит НАТО, который начнётся 11 июля. К началу саммита украинской армии необходимо показать хотя бы минимальный результат на поле боя», — говорится в публикации.

Отмечается, что если ВСУ не покажут значимых результатов в ходе контрнаступления, западные страны пересмотрят масштабы военной помощи Киеву.

Кроме того, Военная хроника предположила, что ВСУ могут организовать рейд в район Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич ждёт обострения в Косове и активизации контрнаступления ВСУ к саммиту НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить