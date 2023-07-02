Военная хроника: активность ВСУ на Запорожском направлении увеличится перед саммитом НАТО
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По данным Военной хроники, основные усилия украинской армии на Запорожском направлении сосредоточены в направлении посёлка Работино, в районе которого ВС России держат оборону.
«Атаковать ВСУ пытаются уже месяц, но в следующие несколько дней активность, вероятно, будет существенно увеличена: впереди саммит НАТО, который начнётся 11 июля. К началу саммита украинской армии необходимо показать хотя бы минимальный результат на поле боя», — говорится в публикации.
Отмечается, что если ВСУ не покажут значимых результатов в ходе контрнаступления, западные страны пересмотрят масштабы военной помощи Киеву.
Кроме того, Военная хроника предположила, что ВСУ могут организовать рейд в район Энергодара и Запорожской АЭС.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич ждёт обострения в Косове и активизации контрнаступления ВСУ к саммиту НАТО.