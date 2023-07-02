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Вучич ждёт обострения в Косове и активизации контрнаступления ВСУ к саммиту НАТО

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Украинская армия попытается активизировать контрнаступление к саммиту НАТО в Вильнюсе, на этом фоне власти самопровозглашённой Республики Косово начнут гонения на сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ждёт обострения в Косове и активизации контрнаступления ВСУ к саммиту НАТО
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Сейчас ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях — одно у Бахмута, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю», — приводит РИА Новости слова Вучича в эфире TV Prva.

Он выразил мнение, что для этой цели ВСУ подготовили несколько десятков бригад.

Политик добавил, что с началом нового этапа контрнаступления Украины косовоалбанский премьер Альбин Курти в Приштине начнёт новый виток гонений на косовских сербов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.

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