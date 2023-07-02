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Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на Запорожском направлении

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.

Об этом информирует РИА Новости.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления», — сказал Рогов.

По его словам, оно может начаться «со дня на день».

Рогов также отметил, что украинские войска проводят маневрирование и переброску войск вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском фронте. Таким образом, по его словам, ВСУ пытаются запутать российскую разведку. 

Ранее Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.

Также сообщалось, что ВС России пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.

Кроме того, американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

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