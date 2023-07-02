Рогов: ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления на Запорожском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления», — сказал Рогов.
По его словам, оно может начаться «со дня на день».
Рогов также отметил, что украинские войска проводят маневрирование и переброску войск вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском фронте. Таким образом, по его словам, ВСУ пытаются запутать российскую разведку.
Ранее Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.
Также сообщалось, что ВС России пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.
Кроме того, американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.