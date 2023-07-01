Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики ведут штурмовые действия на Запорожском фронте в районе села Работино.

«На Ореховском направлении Запорожского фронта горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под её прикрытием противник снова пошёл на штурмовые действия в районе Работино», — написал он в своём Telegram.

Он отметил, что российские силы стойко держат оборону.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская группировка «Юг» отразила за сутки 15 атак украинских боевиков на Донецком направлении.