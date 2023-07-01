Рогов заявил о штурмовых действиях ВСУ в районе села Работино в Запорожской области
- AP
- © Efrem Lukatsky
«На Ореховском направлении Запорожского фронта горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под её прикрытием противник снова пошёл на штурмовые действия в районе Работино», — написал он в своём Telegram.
Он отметил, что российские силы стойко держат оборону.
Ранее в Минобороны России заявили, что российская группировка «Юг» отразила за сутки 15 атак украинских боевиков на Донецком направлении.