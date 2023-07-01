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РИА Новости: ВС России пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении

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Украинские военные предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района ДНР.
РИА Новости: ВС России пресекли попытку контрнаступления ВСУ на Донецком направлении
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в командовании группировки войск «Юг».

Отмечается, что ВС Украины бросили в атаку более 300 боевиков при поддержке шести танков и десяти боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

«Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. В течение дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск», — сказано в заявлении.

Уточняется, что ВС России уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ, пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотных летательных аппаратов типа «Валькирия» и «Лелека-100».

Ранее первый заместитель врио губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв сообщил, что наступление украинской армии в Запорожской области проходит неудачно.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад ожидает от киевского режима результатов на фронте в ближайшие десять дней, так как их надо показать перед саммитом НАТО.

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