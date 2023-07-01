Власти Запорожской области заявили о неудачном наступлении ВСУ

Наступление украинской армии в Запорожской области проходит неудачно, заявил первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачёв.

«На сегодня контрнаступление, которое они широко разрекламировали, складывается для них достаточно неудачно, поэтому им нужны любые провокации, которые хоть как-то смогут поменять ситуацию в их пользу», — цитирует РИА Новости Толмачёва.

Он выразил мнение, что участившиеся провокационные заявления Киева по поводу Запорожской АЭС могут быть связаны с этим.

По его словам, во главе Украины стоят неадекватные и психически больные люди.

Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.