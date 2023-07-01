Власти Запорожской области заявили о неудачном наступлении ВСУ
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«На сегодня контрнаступление, которое они широко разрекламировали, складывается для них достаточно неудачно, поэтому им нужны любые провокации, которые хоть как-то смогут поменять ситуацию в их пользу», — цитирует РИА Новости Толмачёва.
Он выразил мнение, что участившиеся провокационные заявления Киева по поводу Запорожской АЭС могут быть связаны с этим.
По его словам, во главе Украины стоят неадекватные и психически больные люди.
Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.
Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.