Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Запорожской области заявили о неудачном наступлении ВСУ

Короткая ссылка
Наступление украинской армии в Запорожской области проходит неудачно, заявил первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачёв.
Власти Запорожской области заявили о неудачном наступлении ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«На сегодня контрнаступление, которое они широко разрекламировали, складывается для них достаточно неудачно, поэтому им нужны любые провокации, которые хоть как-то смогут поменять ситуацию в их пользу», — цитирует РИА Новости Толмачёва.

Он выразил мнение, что участившиеся провокационные заявления Киева по поводу Запорожской АЭС могут быть связаны с этим.

По его словам, во главе Украины стоят неадекватные и психически больные люди.

Ранее глава комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось.

Также военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин назвал заявление МО Украины о контрнаступлении бессмысленным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить