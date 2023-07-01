Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад ожидает от киевского режима результатов на фронте в ближайшие десять дней, так как их надо показать перед саммитом НАТО.

«Украина не столько хочет, сколько именно должна показать результаты. Это установка, которая должна быть реализована для сохранения Зеленского у власти, получения новых денег и вооружения. У него цейтнот, осталось мало времени, десять дней», — сказал он ТАСС.

В связи с этим, по его мнению, украинские боевики в этот период предпримут попытку полномасштабного наступления на каком-то участке фронта. Рогов предполагает, что, скорее всего, это будет запорожский участок.

Он добавил, что режиму для демонстрации своей эффективности необходимо будет взять хоть какой-нибудь населённый пункт, например Васильевку или Токмак. Для этого украинские террористы могут привлечь тактическую группу «Марун».

Ранее Рогов заявил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа.