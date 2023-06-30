Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа
- РИА Новости
«Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя», — цитирует его РИА Новости.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.
Также в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков на Херсонском направлении.
Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.