Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа

Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков на Херсонском направлении.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.