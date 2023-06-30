Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа

Короткая ссылка
Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа
  • РИА Новости

«Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков на Херсонском направлении.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить