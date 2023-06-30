Минобороны: военные России обнаружили перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП
Об этом информирует РИА Новости.
«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений... ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российской артиллерией также были уничтожены три пикапа и нанесены значительные потери среди личного состава ВСУ.
Ранее авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.
Также в Минобороны России заявили об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ.