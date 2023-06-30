Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: военные России обнаружили перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.

Об этом информирует РИА Новости.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений... ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российской артиллерией также были уничтожены три пикапа и нанесены значительные потери среди личного состава ВСУ.

Ранее авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.

Также в Минобороны России заявили об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить