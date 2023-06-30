Минобороны: военные России обнаружили перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.

Об этом информирует РИА Новости.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений... ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российской артиллерией также были уничтожены три пикапа и нанесены значительные потери среди личного состава ВСУ.

Ранее авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.

Также в Минобороны России заявили об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ.