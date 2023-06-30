Авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад

Авиация Южной группировки войск нанесла удары на трёх направлениях и уничтожила пункты временной дислокации трёх механизированных украинских бригад и бригады теробороны.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Отмечается, что ракетно-бомбовые удары были нанесены по объектам противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.

«Подразделения группировки также сорвали атаку штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Крутая Балка на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска отразили четыре атаки в ЛНР и ДНР за сутки.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.