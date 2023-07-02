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Рогов: в последние недели ВСУ активно маневрируют на Запорожском направлении

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В последние недели украинские войска активно маневрируют на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: в последние недели ВСУ активно маневрируют на Запорожском направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Последнюю неделю-полторы происходит перегруппировка боевиков ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения на определённом удалении, чтобы наша артиллерия не отработала», — приводит слова Рогова в эфире радио «Комсомольская правда»ТАСС.

Он отметил, что происходит перемещение техники и живой силы украинской армии.

По его словам, данные действия предпринимаются для того, чтобы запутать российскую разведку.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни.

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