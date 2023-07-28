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Рогов заявил о захвате российскими военными французского колёсного танка AMX-10RC

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский колёсный танк AMX-10RC захвачен российскими военными в Запорожской области.
Рогов заявил о захвате российскими военными французского колёсного танка AMX-10RC
  • РИА Новости

«Французский тяжёлый колёсный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», — рассказал он РИА Новости.

Уточняется, что данная французская военная техника будет отправлена на изучение специалистами военной промышленности.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки военнослужащих «Восток» Олег Чехов заявил, что на Запорожском направлении военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ.

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