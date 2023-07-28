Начальник пресс-центра российской группировки военнослужащих «Восток» Олег Чехов заявил, что на Запорожском направлении военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ.

Как он рассказал РИА Новости, военная техника украинцев была уничтожена при отражении атаки ВСУ в направлении Работина.

«На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работина. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника», — отметил Чехов.

Он также добавил, что российскими военными была пресечена попытка «боевиков подвезти резервы в район Приютного». Прибывшие украинцы были уничтожены.

Вместе с этим, по словам представителя пресс-центра, во время контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке была поражена РСЗО ВСУ. Кроме того, был поражён пункт временной дислокации боевиков в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

Ранее сообщалось, что российский расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении.