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Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении

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Начальник пресс-центра российской группировки военнослужащих «Восток» Олег Чехов заявил, что на Запорожском направлении военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ.
Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, военная техника украинцев была уничтожена при отражении атаки ВСУ в направлении Работина.

«На Запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работина. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника», — отметил Чехов.

Он также добавил, что российскими военными была пресечена попытка «боевиков подвезти резервы в район Приютного». Прибывшие украинцы были уничтожены.

Вместе с этим, по словам представителя пресс-центра, во время контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке была поражена РСЗО ВСУ. Кроме того, был поражён пункт временной дислокации боевиков в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

Ранее сообщалось, что российский расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении.

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